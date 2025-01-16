Полиция задержала водителя.

В Виннице произошло ДТП. Водитель на Mercedes сбил двух девушек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области. Отмечается, что пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

"Предварительно установлено, что 16 января около 16:20 на улице Театральная 22-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на двух девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – заявили правоохранители.

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Впоследствии в полиции сообщили, что водитель автомобиля Mercedes, который совершил наезд на двух девушек, задержан. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Начато расследование производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Следователи готовят материалы для сообщения водителю о подозрении, а также избрания ему меры пресечения.

ДТП в Украине

11 января в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП. На дороге столкнулись минивэн и маршрутный автобус Mercedes-Benz. В результате аварии погибли два человека, есть пострадавшие. Среди травмированных были дети.

Днем ранее автомобиль и пассажирский автобус столкнулись на Львовщине. Тогда в результате аварии были травмированы по меньшей мере семь человек – водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

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