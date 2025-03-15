Рассматривается и версия убийства из личной неприязни.

Национальная полиция сейчас рассматривает три версии мотивов убийства одесского волонтера и активиста Демьяна Ганула, в том числе и российский след.

Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов в эфире телемарафона.

"Мы рассматриваем три основные версии: в первую очередь - это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью, общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что содеянное - это убийство в связи личной неприязни. Конечно, мы рассматриваем и российский след, потому что знаем, что этот человек был очень известен своей проукраинской позицией", - сказал он.

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Небытов также опроверг информацию о том, что активисту не организовали защиту по его просьбе после угроз. По словам замглавы Нацполиции, в прошлом году Ганулу предоставляли охрану, а также задержали злоумышленника, заказавшего убийство активиста.

"Защита была организована. Речь идет о покушении на его убийство, заказное убийство, которое был организовано в прошлом году. Тогда были проведены соответствующие следственно-оперативные мероприятия, и заказчик был задержан. Именно тогда он обращался с просьбой предоставить личную охрану. Тогда его жизнь была защищена, а злоумышленник сейчас несет наказание, предусмотренное законом. Больше потерпевший за защитой в Национальную полицию или Службу безопасности Украины не обращался", - сказал Небытов.

Убийство Демьяна Ганула - что известно

Напомним, что 14 марта, в центре Одессы застрелили известного активиста Демьяна Ганула.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в его убийстве. Им оказался военнослужащий, который 23 февраля 2025 года был объявлен в розыск за самовольное оставление воинской части.

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