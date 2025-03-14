В квартире, где скрывался вероятный преступник, найдено оружие.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула. Информацию о задержании УНИАН подтвердили в Одесской областной прокуратуре.

"Да, это соответствует действительности. Подозреваемый задержан", - сказали в пресс-службе ведомства.

О задержании также сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Одесса: мужчину, который подозревается в убийстве активиста, задержали. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление. Спасибо всем, кто приложил усилия для установления и задержания вероятного стрелка", - заявил Клименко.

О задержании сообщил и президент Украины Владимир Зеленский: "Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения".

При этом он добавил, что поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора "привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты".

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