В Одессе застрелили известного активиста, - СМИ

По словам очевидцев, убийство совершено на Александровском проспекте.

Сегодня, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. По данным очевидцев, это известный активист Демьян Ганул.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины. Говорится, что сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию "102" около 10:30.

"Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший погиб. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Принимаются меры по задержанию стрелка", - говорится в сообщении.

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В то же время местные Telegram-каналы пишут, что убили известного местного активиста Демьяна Ганула. Также обнародовано фото мужчины, лежащего на асфальте, и видно, что на его теле татуировка такая, как у Ганула. Говорится, что стреляли на Александровском проспекте. По словам очевидцев, мужчина убегал, а в него в него было сделано два выстрела. Также говорится, что человек, который стрелял, якобы был в одежде, похожей на военную.

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