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В Ривненской области женщина родила 18-го ребенка

13:00, 27 декабря 2018
Новости регионов
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Женщина стала мамой в 18-й раз / фото pixabay.com

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Алексей Муляренко.

"Многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже", – написал он.

Ранее СМИ сообщали, что в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

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Теги: #Украина#роды