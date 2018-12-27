В Ривненской области женщина родила 18-го ребенка

Новорожденная хорошо себя чувствует, мама тоже.

Многодетная мать из Ривненской области родила восемнадцатого ребенка. Читайте такжеВ Киеве у многодетной мамы родилась тройня Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Алексей Муляренко. "Многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже", – написал он. Ранее СМИ сообщали, что в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

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