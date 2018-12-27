В Ривненской области женщина родила 18-го ребенка
13:00, 27 декабря 2018Новости регионов
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Новорожденная хорошо себя чувствует, мама тоже.
Женщина стала мамой в 18-й раз / фото pixabay.com
Многодетная мать из Ривненской области родила восемнадцатого ребенка.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Алексей Муляренко.
"Многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже", – написал он.
Ранее СМИ сообщали, что в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.
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