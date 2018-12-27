В Одессе "скорая "не довезла" избитого мужчину в больницу - он умер

По предварительной информации, на остановке общественного транспорта на ул. Ак.Заболотного случайная прохожая увидела двух мужчин с телесными повреждениями и вызвала «скорую помощь».

В Одессе полиция начала расследование по факту смерти мужчины, которого скорая помощь не довезла до больницы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области, по предварительной информации, на остановке общественного транспорта на ул. Ак.Заболотного в Одессе случайная прохожая увидела двух мужчин с телесными повреждениями. Женщина вызвала «скорую помощь», которая забрала пострадавших с места происшествия, однако в медицинское учреждение они так и не добрались.

Один из пострадавших скончался по месту своего проживания в Лиманском районе Одесской области.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей).