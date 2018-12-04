В Одесской области мужчина умер из-за массажа сердца ногами

Друг умершего обнаружил его без сознания и пытался помочь, сделав массаж сердца ногами. Не добившись желательного результата, он решил просто уйти, никому не сообщив о случившемся.

В Измаиле Одесской области задержали мужчину, необдуманные действия которого привели к смерти 47-летнего местного жителя.

Как рассказал сам задержанный, он пришел к своему другу и нашел его лежащим без сознания. Он решил помочь товарищу, сделав непрямой массаж сердца при помощи ног, сообщает "Взгляд из Одессы". Не добившись желательного результата, он решил просто уйти, никому не сообщив о случившемся.

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Пострадавшего спустя некоторое время нашла женщина, у которой он арендовал комнату. Она вызвала полицейских, которые направили тело для выяснения причин смерти к судебно-медицинским экспертам. Выяснилось, что мужчина умер от полученных в область груди травм.

В ходе расследования выяснили, что последним человеком, видевшим погибшего, является его односельчанин 45 лет, которого оперативно нашли и задержали правоохранители. На допросе мужчина сказал, что сделал это с целью помочь, а не навредить знакомому.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области школьница попала в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. Предварительно установлено, что в школе во время перемены несовершеннолетняя выпила половину таблетки, которую ей дала одноклассница.