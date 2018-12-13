На Львовщине мужчина попал в больницу после укуса змеи
11:24, 13 декабря 2018Новости регионов
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Змея укусила жителя села Добростаны, когда он чистил канализацию на территории собственного домохозяйства.
После укуса змеи мужчина попал в больницу / Фото Matt Hansen via flickr.com
В Яворовском районе Львовской области 12 декабря мужчину укусила змея.
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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 декабря, около 14:50 ч., в состоянии средней степени тяжести, в Новояворовскую больницу с диагнозом: «укус змеи в палец левой кисти» госпитализирован 51-летний житель село Добростаны Яворовского района Львовской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по вопросам гражданской защиты Яворовской РГА, житель села Добростаны стал жертвой пресмыкающегося на территории собственного домохозяйства. Змея укусила мужчину, когда он чистил канализацию.
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