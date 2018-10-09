цей матеріал доступний українською

Под Харьковом ребенка укусила змея

11:50, 09 октября 2018
Новости регионов
1064 0
Ребенок находится в больнице / фото facebook.com/chuguevnews

Читайте такжеВо Львове умерла 4-летняя девочка, которую укусила змея

Событие произошло, когда мальчик вместе с мамой возвращался домой. Об этом сообщают "Новости Чугуева" в Facebook.

Мальчик увидел змею, которую принял за ужа, и попытался поймать. В та его укусила за палец. В течение получаса он был доставлен в реанимацию Чугуевской ЦРБ, где сразу же приступили к оказанию помощи.

Состояние подростка стабильное, в специфической терапии он не нуждается. 

Как сообщал УНИАН, ранее в селе Снидавка Ивано-Франковской области на мужчину напала змея.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков