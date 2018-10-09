Под Харьковом ребенка укусила змея
11:50, 09 октября 2018Новости регионов
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Состояние подростка стабильное, в специфической терапии он не нуждается.
Ребенок находится в больнице / фото facebook.com/chuguevnews
8 октября в лесу под Харьковом 13-летнего подростка укусила змея.
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Событие произошло, когда мальчик вместе с мамой возвращался домой. Об этом сообщают "Новости Чугуева" в Facebook.
Мальчик увидел змею, которую принял за ужа, и попытался поймать. В та его укусила за палец. В течение получаса он был доставлен в реанимацию Чугуевской ЦРБ, где сразу же приступили к оказанию помощи.
Состояние подростка стабильное, в специфической терапии он не нуждается.
Как сообщал УНИАН, ранее в селе Снидавка Ивано-Франковской области на мужчину напала змея.
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