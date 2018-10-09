Под Харьковом ребенка укусила змея

Состояние подростка стабильное, в специфической терапии он не нуждается.

8 октября в лесу под Харьковом 13-летнего подростка укусила змея.

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Событие произошло, когда мальчик вместе с мамой возвращался домой. Об этом сообщают "Новости Чугуева" в Facebook.

Мальчик увидел змею, которую принял за ужа, и попытался поймать. В та его укусила за палец. В течение получаса он был доставлен в реанимацию Чугуевской ЦРБ, где сразу же приступили к оказанию помощи.

Состояние подростка стабильное, в специфической терапии он не нуждается.

Как сообщал УНИАН, ранее в селе Снидавка Ивано-Франковской области на мужчину напала змея.