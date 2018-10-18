На Прикарпатье свыше полусотни детей заболели корью из-за несоблюдения требований хранения и введения вакцин

По информации комиссии, были отключения электроэнергии в местной больнице, что могло повлиять на качество вакцин.

В селе Петранка Ивано-Франковской области корью заболели 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет.

Причиной стало несоблюдение требований хранения и введения вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Из 53 детей, заболевших корью, 43 проходят лечение в местной амбулатории, а 10 были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести для стационарного лечения. По состоянию на сегодня, 8 детей уже выписаны из стационара», - говорится в сообщении.

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По заключению комиссии МОЗ Украины по расследованию вспышки кори, причиной заболевания стало несоблюдение требований хранения и введения вакцин.

В частности, речь идет о наличии большого количества детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации.

По информации комиссии, были отключения электроэнергии в местной больнице, что могло повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках. Также зафиксированы нарушения правил проведения профилактических прививок медицинскими работниками и техники введения иммунобиологических препаратов.

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Кроме того, комиссия зафиксировала ненадлежащее ведение медицинской документации.

«Отсутствие отдельных медицинских документов (формы 063/о и «Информированного согласия на прививку" от родителей при проведении прививок) ставит под сомнение сам факт проведения вакцинации для всех детей, которые заболели корью», - подчеркнули в ведомстве.

По результатам проверки, МОЗ Украины обязало Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА немедленно взять на учет всех детей, которые пропустили прививки по календарю, и провести соответствующие прививки, наладить эффективное хранение вакцин и систему учета проведения прививок, усилить исполнительную дисциплину по соблюдению требований ведения медицинской документации.

Как сообщал УНИАН, в Украине дети без прививок не могут посещать школы и садики.