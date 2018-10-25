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В больницу Днепра санавиацией доставили "тяжелого" военного с Донбасса (видео)

10:32, 25 октября 2018
Новости регионов
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Произошло это накануне вечером. Боец был в тяжелом состоянии, дыхание поддерживали аппаратом искусственной вентиляции легких, говорится в сюжете ТСН.

Однако сейчас уже прогнозы врачей утешительные. Тем временем боевики стреляют по позициям украинских военных из минометов и гранатометов.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Киевском военном госпитале скончался тяжелораненый боец АТО, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Юлиан Цыганко.

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Теги: #Днепр#раненые#военный