В больницу Днепра санавиацией доставили "тяжелого" военного с Донбасса (видео)
10:32, 25 октября 2018Новости регионов
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Военный был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Раненого на Донбассе военного санавиацией доставили в днепровскую областную больницу.
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Произошло это накануне вечером. Боец был в тяжелом состоянии, дыхание поддерживали аппаратом искусственной вентиляции легких, говорится в сюжете ТСН.
Однако сейчас уже прогнозы врачей утешительные. Тем временем боевики стреляют по позициям украинских военных из минометов и гранатометов.
Как сообщал УНИАН, 16 октября в Киевском военном госпитале скончался тяжелораненый боец АТО, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Юлиан Цыганко.
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