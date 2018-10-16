Умер ветеран АТО, боровшийся за жизнь почти три года после ранения (фото)

Военного похоронят во Львове. О дате похорон сообщат позже.

16 октября в Киевском военном госпитале скончался тяжелораненый боец АТО, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Юлиан Цыганко.

Он почти три года боролся за жизнь, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Мужчина 1975 г.р. родом из Львова. Цыганко почти с первых дней войны встал на защиту восточных границ Украины. С июля 2014 года по ноябрь 2015 года принимал непосредственное участие в АТО.

17 ноября 2015 года во время выполнения боевого задания был тяжело ранен.

С этого времени военнослужащий находился на лечении, перенес более 40 операций, две из них - в Австрии.

Ранее в Киев прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами.