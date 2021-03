Sony продолжает терять эксклюзивы. Почему геймеры от этого выиграют

Недавно Sony объявила, что выпустит свой зомби-экшен Days Gone на ПК. И на этом компания не остановится. По данным инсайдеров, в ближайшие два года на компьютерах появятся Bloodborne, God of War и другие эксклюзивы PlayStation. Почему японцы решили завоевывать конкурентную платформу, и что это значит для геймеров. Разбираемся в нашем материале.

Год назад мы писали материал, в котором разбирались, почему Sony решила выпустить свою игру Horizon Zero Dawn на ПК. И пока пользователи персональных компьютеров радовались анонсу, добавляя проект в списки желаемого в Steam и EGS, самые ярые фанаты PlayStation считали, что их предали. Некоторые даже демонстративно ломали диски с игрой, утратившей эксклюзивность. Однако, действия японской компании тогда казались вполне логичными. Это была хорошая реклама консолей PlayStation в целом и предстоящего сиквела, Horizon Forbidden West, в частности.

Но вот год спустя генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан делает новое заявление: этой весной на ПК выйдет Days Gone, а за ним и другие эксклюзивы PlayStation 4. Следом инсайдеры конкретизируют, что до 2023 года на ПК появятся такие "экзы" компании:

Bloodborne;

God of War;

Uncharted: The Nathan Drake Collection;

Ghost of Tsushima.

И хоть данные поступили не из самых надежных источников, но их в купе с заявлением главы SIE хватило, чтобы взбудоражить игровое сообщество и до предела накалить обстановку в стане поклонников PlayStation.

Ситуация сложилась довольно интересная. Так как с основной франшизой Uncharted разработчики закончили, а Days Gone вышел только в 2019, о рекламе сиквелов не может быть и речи. А значит Sony принялась активно окучивать ПК-рынок совсем по другим причинам. Их мы и попытаемся найти. А заодно разберемся, как планы японского платформодержателя отразятся на игроках.

Деньги лишними не бывают

Первая причина, по которой Sony решила выпускать эксклюзивы PlayStation 4 на ПК — это банальное желание подзаработать. Судите сами: Days Gone вышла на PS4 в апреле 2019 года и уже успела неоднократно засветиться на распродажах со скидкой 70%. При желании ее можно было приобрести за 400-500 грн, а это очень хорошее предложение, учитывая отсутствие региональных цен на консолях. Более того, она доступна всем подписчикам PS Plus на PlayStation 5. И похожая ситуация обстоит со многими PS4-эксклюзивами. Исключением пока выступают более или менее свежие The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, но и их пик продаж уже давно прошел. Они вышли еще прошлым летом и, как и в случае с остальными одиночными играми, заработали основную прибыль за счет реализованных копий в первые недели после релиза.

Получается, сейчас у Sony есть целая библиотека активов, которые в рамках экосистемы PlayStation приносят мизерные деньги. Да, японская компания может щеголять своими эксклюзивами в интервью, но толку от этого мало. Ранее они выступали действенной рекламой PS4, но после релиза PS5 надобность продавать консоль предыдущего поколения отпала. А громкие заявления в беседах с журналистами дополнительные деньги не принесут.

Sony прекрасно понимает, что эксклюзивы PlayStation 4 стали попросту бесполезными, но если выпустить их за рамки своей экосистемы, то можно получить неплохую прибыль. Первым экспериментом на этом поприще стала Horizon Zero Dawn, которая, согласно приблизительной статистике сайта SteamSpy, продалась на площадке Valve тиражом от 1 до 2 миллионов копий. Если добавить к этому числу покупателей в EGS, то получится очень неплохой показатель, как для игры трехлетней давности. А ведь приключения Элой — это отнюдь не главный PS4-эксклюзив. God of War, например, наверняка продемонстрирует в два или даже три раза лучшие результаты.

Сбор приспешников

Вторая причина выпуска PS4-эксклюзивов на ПК — реклама новенькой PlayStation 5. В этом случае Sony руководствуется простой и правильной логикой: если пользователям персональных компьютеров понравится та же Horizon Zero Dawn, то они захотят опробовать Horizon Forbidden West, которая выйдет только на PS5. И возможно, их желание будет настолько сильным, что они приобретут консоль. Даже если так поступит каждый десятый покупатель Horizon Zero Dawn, то это уже 100-200 тысяч новых людей в экосистеме PlayStation 5. А когда они войдут в нее, то наверняка присмотрятся к другим проектам, приобретут их и пополнят карманы Sony.

Собственно, японский плаформодержатель даже не скрывает свои мотивы. В день релиза Horizon Zero Dawn на ПК представители компании пригласили пользователей персональных компьютеров опробовать продолжение франшизы на PlayStation 5.

"Мы уверены, что ПК-игроки влюбятся в Элой и ее мир. А когда Horizon Forbidden West появится на PS5, и придет время узнать, куда приведет Элой ее следующее путешествие, они присоединятся к нам" – говорит руководитель маркетингового отдела SIE по глобальному программному обеспечению Крейг Маланка.

Все дороги ведут в Азию

В современном мире невозможно отрицать силу бренда. Apple со своими колоссальными продажами «яблочной» продукции не даст соврать. Для компаний сейчас крайне важно продвигать узнаваемость своего имени и продукции на любом из доступных рынков. Но в случае с видеоиграми здесь возникают определенные нюансы. Для Sony самый важный из них заключается в том, что в отдельных странах консоли не пользуются популярностью. И к сожалению, для японского платформодержателя, в число таких государств входит Китай — один из самых больших и значимых рынков в мире.

Исторически так сложилось, что в Поднебесной балом правят персональные компьютеры и мобильные устройства. Для китайских геймеров бренды The Last of Us, Uncharted и God of War не имеют почти никакого значения. Они связаны с консолью, а покупать ее ради нескольких проектов, которые еще и могут не понравиться, жители Поднебесной не станут. И похожим образом дела обстоят в нескольких менее крупных азиатских странах.

Sony явно хочет привлечь эту аудиторию в свою экосистему благодаря выпуску PS4-эксклюзивов на ПК. Компания надеется, что ее игры придутся по вкусу пользователям из Китая и государств с похожим менталитетом. Они увидят, какие интересные проекты могут появляться на PlayStation 5 и захотят приобрести консоль. А если этот план не сработает — не беда, ведь доход с продаж на ПК Sony все равно получит. Да и узнаваемость бренда PlayStation повысится, когда пользователи из азиатских стран будут запускать игру и постоянно видеть соответствующие логотипы. В будущем это может дать свои плоды.

Дешево и легко

Sony неслучайно именно сейчас решилась выпускать свои старые игры на персональных компьютерах. Во-первых, она посмотрела на действенную стратегию Microsoft, которая издает собственные проекты в Steam, и поняла, что может подзаработать аналогичным способом. Во-вторых, японский платформодержатель больше не считает ПК прямым конкурентом консолей. А значит здесь тоже можно выпускать свои игры – главное, чтобы они не попали на Xbox и Nintendo Switch.

Однако эти причины меркнут перед третьей и основной — простотой портирования. Во времена PS2 и PS3 Sony никогда бы не решилась выпускать свои эксклюзивы на персональных компьютерах. Это было бы банально тяжело и дорого из-за разницы в системах. А вот с релизом PS4 все изменилось, ведь архитектура процессора консоли очень похожа на архитектуру x86 с персональных компьютеров. Получается, создавать порты стало относительно просто и дешево, поэтому на них можно неплохо заработать, продав по сути одну игру два раза.

Правильный шаг

Как видите, причин, по которым Sony выпускает PS4-эксклюзивы на ПК, более чем достаточно. Компания планомерно ищет новые пути развития, и это как раз один из них. А что же игроки? Как на них повлияет текущая политика японского платформодержателя? Самым лучшим образом. Причем как для ПК-геймеров, так и для владельцев консолей PlayStation.

Пользователи персональных компьютеров в любом случае остаются среди победителей. Они получат возможность приобщиться к качественным одиночным проектам и испытать положительные эмоции от их прохождения. Плюс ко всему в Украине игры Sony на ПК продаются по региональным ценам. Ту же Horizon Zero Dawn в издании Complete Edition можно взять за 709 грн в Steam. Наверняка стоимость Days Gone будет примерно такой же.

Игры же, которые выйдут исключительно на PS5, никуда не денутся, так как они нужны для популяризации консоли. То есть одни эксклюзивы будут уходить, но другие появляться, поэтому потеря не слишком большая. Кроме того, дополнительный заработок поможет Sony выпускать проекты от внутренних студий чаще. А кроме нее, масштабные и качественные одиночные игры с бюджетом в районе $100 млн почти никто не разрабатывает. К тому же, как показала практика многие свои эксклюзивы Sony в итоге отдает владельцам консолей бесплатно. Поэтому ярым поклонникам PlayStation тоже следует приветствовать новую политику японской кампании и радоваться, что она старается развиваться.

Назар Степорук

