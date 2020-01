Почему Sony теряет эксклюзивы

В последнее время Playstation, как игровая платформа, начала терять свой главный козырь – эксклюзивы. Сначала Heavy Rain и Detroit: Become Human вышли на ПК. На очереди Horizon Zero Dawn, о чем еще в начале этого года сообщил портал Kotaku. И даже над The Last of Us нависла «угроза». В сети всплыла информация, что разработчики ищут в команду сотрудника с опытом создания игр для ПК. Для студии Naughty Dog экшн The Last of Us это такой Magnum opus, в котором авторы показали свой талант во всей красе. Благодаря успеху этой игры пользователи не спешили переходить с умирающей консоли PS3 на новенькую PS4.

Так раз игра настолько хороша, может и не стоит ее держать только на одной платформе? Зачем вообще нужны эксклюзивы?

Сила эксклюзива

У Playstation 4 – самой популярной на сегодня консоли – хватает минусов. Начиная от слабого железа и далеко не самой лояльной ценовой политики, и заканчивая тормозящим интерфейсом и отвратительным PS Store. Однако пользователи все равно предпочитают именно приставку от Sony, потому что там есть Bloodborne, Uncharted 4, Marvel's Spider-Man, Ghost of Tsushima, God of War и другие игры. Это те проекты, в которые можно сыграть только на Playstation.

Эксклюзивы – это залог успеха Playstation. Они помогли Sony зайти на рынок игровой индустрии, прочно обосноваться на нем и выйти в лидеры. Даже когда их приставки по каким-либо причинам отставали от конкурентов, игроки всегда знали, что раз в поколение их ждет три-пять, а то и больше действительно качественных проектов, ради которых можно и приобрести консоль.

От мультиплатформенных проектов эксклюзивы Playstation отличаются не только качеством исполнения, но, зачастую, и смелостью идей. Как правило, Sony старается не ограничивать творческую свободу разработчиков из своих внутренних студий. Благодаря этому, к примеру, студия Santa Monica позволила себе превратить God of War из кровавого адреналинового слешера, где спартанец Кратос отрывал головы греческим богам, в меланхоличный приключенческий экшн про отношения отца и сына. Будь God of War в руках какой-нибудь Ubisoft, она бы уже сделала 15 однотипных проектов, где изменения геймплея пришлось бы разглядывать под микроскопом.

И это касается не только крупных блокбастеров, но и таких мелких проектов, как Tearaway Unfolded, где разработчики проявили свой креатив, чтобы показать пользователям необычные способы взаимодействия с контроллером DualShock 4.

В целом в библиотеке PS4 сейчас больше 80 эксклюзивов. Однако это число в последнее время не растет, а уменьшается. Иногда по несколько проектов за раз, как это случилось с играми Quantic Dream.

На кого ты нас покинул, Дэвид Кейдж

Основатель французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж не всегда делал эксклюзивы для Playstation. В первую очередь, разработчик стал известен благодаря своей приключенческой игре Fahrenheit, которая вышла в 2005 году на ПК, PS2 и Xbox. Уже тогда проявилась любовь Кейджа к созданию кинематографичных игр. Геймеры и критики высоко оценили Fahrenheit, а Дэвид Кейдж на волне успеха заключил контракт с Sony, по которому студия обязывалась делать игры исключительно для семейства консолей Playstation. Так продолжалось до 2018 года. За это время Quantic Dream выпустила детективную драму Heavy Rain и психологический триллер Beyond: Two Souls для PS3, а также их переиздания для PS4. В мае 2018 пользователи PS4 получили последний эксклюзив от Дэвида Кейджа – им стала игра Detroit: Become Human. Это еще одно интерактивное кино, только на этот раз про андроидов в мире людей.

В целом все игры Quantic Dream – это такой отдельный жанр, который тесно переплетается с кинематографом. В проектах студии сюжет сильно доминирует над геймплеем, что идет в разрез с типичным представлением пользователей ПК про игры. И пусть у них есть свои минусы, все же такие проекты как Heavy Rain или Detroit были уникальны и давали неповторимый опыт владельцам консолей от Sony.

Но в прошлом году Quantic Dream объявила о сотрудничестве с китайской компанией NetEase и заявила, что теперь ее игры будут выходить на всех платформах. Вот, что по этому поводу в интервью порталу OnlySP сказал сам Кейдж: «Столько раз мы слышали, как люди говорят: "Я люблю ваши игры, но я могу лишь смотреть летсплеи, потому что не владею консолью". Теперь любой, у кого есть компьютер, может их опробовать. Конечно, мы останемся частью семьи Playstation, но наши будущие игры будут доступны всем — вне зависимости от платформы».

Выход студии из-под крыла платформодержателя не остался без внимания зоркого глаза Сергея Галенкина. Сергей наш земляк и, по совместительству, директор издательской стратегии в компании Epic Games, которая с невиданной дерзостью скупает эксклюзивы для своего магазина Epic Games Store. Так, все три бывших эксклюзива Sony стали временными эксклюзивами для EGS. Чтобы узнать, почему Sony позволила студии Quantic Dream начать выпускать свои игры на сторонние платформы, УНИАН пообщался с другим издателем игр – американской компанией tinyBuild.

«Не стану утверждать наверняка. Но, очевидно, что, как издатели, Sony получили все, что могли от этих игр. Heavy Rain и Beyond: Two Souls они продали на PS3, потом сделали ремастер и продали на PS4, а потом раздали всем владельцам PS Plus. Эти игры им уже ни к чему. В том смысле, что они уже не заставят игроков купить новую Playstation. Detroit же купили более трех миллионов игроков. Вроде неплохо. Но когда у тебя аудитория свыше ста миллионов пользователей PS4, то эти три миллиона уже выглядят не так убедительно. А еще стоит учитывать затраты на многолетнюю разработку, которая может и не окупиться ввиду специфичности игр Кейджа. В общем, я думаю, что благодаря выпуску игр на ПК и деньгам от новых партнеров, в том числе и от Epic Games, студия сможет слезть с шеи Sony Interactive Entertainment. В финансовом плане», - говорит комьюнити-менеджер tinyBuild Георгий Кулько.

Похожая ситуация наблюдается и с другой внутренней студией Sony – Supermassive Games. Она создала Until Dawn – интерактивное кино в жанре молодежного хоррора, которое неожиданно тепло было принято аудиторией. Одни из главных ролей там, кстати сыграли Хайден Пенеттьери – бывшая возлюбленная Владимира Кличко, а также Рами Малек, известный теперь по фильму «Богемная рапсодия». Казалось бы, игроки ждут сиквел, пусть даже и с другими актерами. Но вместо этого студия занялась разработкой абсолютно другой игры – The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, которая выходит не только на PS4, но и на ПК, и даже на Xbox One – прямых конкурентов Sony.

А скоро и экшн от Guerrilla Games про борьбу первобытных людей с механическими динозаврами – Horizon Zero Dawn – перестанет быть эксклюзивом. Но что интересно, несмотря на выпуск своих игр на ПК, и Guerrilla и Supermassive продолжают быть внутренними студиями Sony Interactive Entertainment.

Японский гамбит

Чтобы понять, что происходит сейчас, нужно оглянуться на несколько лет назад, когда разыгрывалось противостояние между консолями прошлого поколения.

Шел 2006-й. Консоль Xbox 360 уже год как продавалась, в то время как на рынок начали поступать первые приставки PS3. Мало того, что Playstation на год запоздала с выпуском, так на старте продаж у нее не было ни громких игр, ни какого либо козыря в рукаве, в то время как у Xbox был не только убойный эксклюзив Gears of War, но и камера Kinekt для нового взаимодействия с играми. А учитывая сложности в разработке игр для PS3, компании Sony и ее дочерним студиям пришлось приложить немало усилий, чтобы догнать конкурента.

К началу противостояния PS4 и Xbox One японцы усвоили урок. В то время как Microsoft стали напирать на единой экосистеме с Windows 10, Playstation обложилась студиями и стала бомбардировать игроков анонсами новых эксклюзивов. В результате гонку нынешнего поколения консолей PS4 заканчивает с большим отрывом.

Но почему именно в этот момент Sony начинает терять свои эксклюзивы? Что изменилось? По мнению представителя компании tinyBuild - поменялась стратегия. «Раньше консоли имели разную архитектуру процессоров, поэтому для переноса игры с PS3 на PS4 ее нужно было переделывать. А раз на ремастер потрачены средства, значит, их нужно отбить. То есть, заново продать игру. Даже если ты покупал ее на PS3 и теперь хочешь играть в нее на PS4, будь добр – плати еще раз. Теперь же PS5 должна получить обратную совместимость, даже если она будет частичная. В таком случае не получится заново продать тот же Horizon или первый The Last of Us. А если продать не получится, то они будут лежать мертвым грузом. Намного логичнее их выпустить на ПК. Во-первых, это дополнительная прибыль с продаж. А, во-вторых, там аудитория познакомится с ними, появятся новые фанаты, которые потом, возможно, захотят приобрести консоль, чтобы сыграть в сиквелы этих игр», – отметил комьюнити-менеджер tinyBuild Георгий Кулько.

Говоря проще, эксклюзивы никуда не денутся. Компания Sony жертвует частью своих игр, чтобы привлечь больше аудитории, когда выйдет ее новая консоль Playstation 5. Вероятно, Sony готовится к более серьезному противостоянию в новом поколении, ведь Microsoft не собирается сдаваться, а, наоборот, наращивает силы. В любом случае, в этом противостоянии платформодержателей победителями окажутся игроки, которые получат новые интересные и качественные проекты.

Сергей Коршунов