Кабмин направит на региональные проекты 23 миллиона евро от Евросоюза

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения конкурсного отбора проектов для получения средств, которые Европейская комиссия в рамках первого транша выделила Украине в сумме 23 млн евро, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра – главу Минрегиона Геннадия Зубко.

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«7 дней назад Еврокомиссия приняла решение о выделении первого транша. Это результат нашего двухлетнего сотрудничества с европейскими партнерами. Принятым сегодня постановлением мы утвердили порядок проведения конкурсного отбора проектов и использования средств. Через этот механизм будут реализованы программы регионального развития, инфраструктурные проекты в объединенных территориальных общинах, будет усовершенствована система мониторинга региональной политики, создана геоинформационная система регионального развития и другое», - цитирует Зубко пресс-служба.

Справка УНИАН. Еврокомиссия приняла решение о выплате первого транша бюджетной поддержки в размере 23 млн евро в рамках выполнения Дополнительного соглашения №1 «О финансировании программы поддержки секторальной политики - Поддержка региональной политики Украины», которое было подписано 19 июня этого года.

Общий объем финансирования, предусмотренный соглашением, 55 млн евро (50 млн евро - бюджетная поддержка (первый транш в 2016 году - 23 млн евро, второй транш в 2017 году – 12,5 млн евро, третий транш в 2018 году – 12,5 млн евро и 2 млн евро - в конце контракта), 5 млн евро - дополнительная поддержка).