Хан: Еврокомиссия давит на страны ЕС ради безвиза для Украины и Грузии

Брюссель уже давно высказал мнение, что эти государства удовлетворили все требования, однако согласия в этом деле в ЕС до сих пор нет. О сотрудничестве со странами Восточного партнерства в Брюсселе сегодня, 14 ноября, разговаривают министры иностранных дел Сообщества, пишет Польское радио.

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Запланированное на январь следующего года решение об отмене виз могут отложить. Влияние на это решение имеют разговоры об отмене виз для граждан Турции и связанные с этим опасения перед их потоком в Европу.

«Могу только повторить то, что я неоднократно говорил. Грузия и Украина удовлетворили все требования. Ожидаю впоследствии решение по этому делу, потому что эти страны и их граждане заслуживают это», - сказал перед встречей комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Переговоры по этому делу между представителями евросоюзных правительств и Европейского парламента продолжаются. Чиновники ЕС подчеркивают, что решение об отмене виз придало бы уверенности грузинам и украинцам в их европейском выборе. В Европе признают, что затяжные переговоры означают потерю доверия к Сообществу.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украина получит безвизовый режим в ближайшем будущем.