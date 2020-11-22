Председатель ТИК утром не выходила на связь с членами своей комиссии, однако печать была у нее.

В Славянской городской территориальной избирательной комиссии исчезла печать. Председатель комиссии появилась только через 2,5 часа, печать была при ней. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

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Об этом сообщает сеть «ОПОРА». Отмечается, что информация об исчезновении печати утром появилась в соцсетях. Наблюдатели выясняли обстоятельства событий у представителей полиции и замглавы ТИК.

Заместитель председателя славянской ТИК Илья Милевич рассказал, что утром не мог связаться по телефону с председателем комиссии Надеждой Петровой, она появилась на участке с большим опозданием.

"По состоянию на 8:30 печать комиссии в сейфе отсутствовала. В связи с этим мы пытались связаться по телефону с председателем комиссии Надеждой Петровой, Председатель на звонки не отвечает. Я не знаю, что происходит, поскольку ответственной за хранение печати является голова. Я лично предоставил заявление на 102, вызвал полицию для того, чтобы они определяли, где находится печать. Позже пришла одна из членов комиссии, который сообщила, что печать находится в соседнем кабинете, с ее слов, именно там оставила печать голова. Сейчас, через 2,5 часа появилась голова с печатью, положила ее в сейф, не опечатала его, оставила ключ и ушла”, - сказал Милевич.

Старший инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина сообщила, что полиция выясняет подробности происшествия.

"Утром 22 ноября на номер 102 поступило сообщение, что в Славянской городской ТИК исчезла печать. На месте событий работает полиция, проводится проверка данного факта, информация внесена в Единый учет сообщений”, - отметила она.

Выборы 22 ноября

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Первый тур местных выборов состоялся 25 октября. 15 ноября во многих населенных пунктах состоялись вторые туры выборов глав сельских, поселковых и городских советов. На участки пришли 24% избирателей.

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Автор: Дмитрий Захаров