УИК работают с соблюдением противоэпидемических правил.

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

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Избирательные участки начали работу в 8:00. УИК работают с соблюдением противоэпидемических правил.

Где проходят выборы 22 ноября

Второй тур голосования начался в следующих городах

Львов

Бердянск (Запорожская область)

Днепр

Дрогобыч (Львовская область)

Полтава

Николаев

Славянск (Донецкая область)

Никополь (Днепропетровская область)

Ровно

Ужгород (Закарпатская область)

Черкассы

Для обеспечения порядка на территории участков и охраны избирательной документации по повторному голосованию привлечено почти 10 тысяч правоохранителей по всей Украине.

Выборы-2020

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Явка составила 37%.

15 ноября во многих населенных пунктах состоялись вторые туры выборов глав сельских, поселковых и городских советов. На участки пришли 24% избирателей.

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Автор: Дмитрий Захаров