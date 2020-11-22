Местные выборы в Украине / фото УНИАН, Николай Тис
В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.
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Избирательные участки начали работу в 8:00. УИК работают с соблюдением противоэпидемических правил.
Где проходят выборы 22 ноября
Второй тур голосования начался в следующих городах
- Львов
- Бердянск (Запорожская область)
- Днепр
- Дрогобыч (Львовская область)
- Полтава
- Николаев
- Славянск (Донецкая область)
- Никополь (Днепропетровская область)
- Ровно
- Ужгород (Закарпатская область)
- Черкассы
Для обеспечения порядка на территории участков и охраны избирательной документации по повторному голосованию привлечено почти 10 тысяч правоохранителей по всей Украине.
Выборы-2020
- Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Явка составила 37%.
- 15 ноября во многих населенных пунктах состоялись вторые туры выборов глав сельских, поселковых и городских советов. На участки пришли 24% избирателей.
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