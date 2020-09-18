Эксперты отмечают факты манипулирования социологическими данными на местных выборах, которые запланированы на 25 октября.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали участники пресс-конференции.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что манипулирование социологией «уже происходит фактически». Он считает, что сейчас в социологических исследованиях нет объективного критерия.
С этой точкой зрения согласился директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.
«Не обращая внимания на то, что я 25 лет занимаюсь социологией, если бы мне нужно было сейчас сделать общенациональное исследование, я бы побоялся двух врагов. Во-первых, очень сложно сделать эту выборку. А второе-мафиозность социологических служб не уступает сегодняшней мафиозности налоговиков или судей», - сказал Небоженко.
При этом он отметил, что для него является загадкой, почему так произошло.
«Потому что люди вроде неплохие, но манипулировать сразу четырьмя-пятью цифрами первого списка - это конечно фантастика. И мы сейчас увидим на местных выборах сумасшедшее манипулирование социологией», - заявил Небоженко.
При этом руководитель аналитического центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев решил выступить в защиту социологии, поскольку политики пытаются использовать социологию как инструмент политической пропаганды.
«Все пытаются представить, что социология – это «продажная девка» политтехнологов. Но на самом деле надо вопрос ставить «родителям-держателям» нашей политики, которые этих социологов насилуют, откровенно говоря, и соблазняют действительно запредельными суммами за то, чтобы организовать этот «фургончик с оркестром» и использовать социологию как инструмент политической пропаганды», - отметил Золотарев.
По его словам, на него выходили с предложением озвучить, что поддержка одной из партий уже превышает 5%, когда по социологическим данным это не подтверждается.
Кроме того, он отметил, что сейчас нет точной демографической выборки населения, и, например, в западных регионах страны много населения выехало на заработки.
Местные выборы в Украине-2020
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
- Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.
- 13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что зачисление административной единицы в «красную» зону эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.
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