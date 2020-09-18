Отдельные политики используют социологию с целью политической пропаганды.

Эксперты отмечают факты манипулирования социологическими данными на местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали участники пресс-конференции.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что манипулирование социологией «уже происходит фактически». Он считает, что сейчас в социологических исследованиях нет объективного критерия.

С этой точкой зрения согласился директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

«Не обращая внимания на то, что я 25 лет занимаюсь социологией, если бы мне нужно было сейчас сделать общенациональное исследование, я бы побоялся двух врагов. Во-первых, очень сложно сделать эту выборку. А второе-мафиозность социологических служб не уступает сегодняшней мафиозности налоговиков или судей», - сказал Небоженко.

При этом он отметил, что для него является загадкой, почему так произошло.

«Потому что люди вроде неплохие, но манипулировать сразу четырьмя-пятью цифрами первого списка - это конечно фантастика. И мы сейчас увидим на местных выборах сумасшедшее манипулирование социологией», - заявил Небоженко.

При этом руководитель аналитического центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев решил выступить в защиту социологии, поскольку политики пытаются использовать социологию как инструмент политической пропаганды.

«Все пытаются представить, что социология – это «продажная девка» политтехнологов. Но на самом деле надо вопрос ставить «родителям-держателям» нашей политики, которые этих социологов насилуют, откровенно говоря, и соблазняют действительно запредельными суммами за то, чтобы организовать этот «фургончик с оркестром» и использовать социологию как инструмент политической пропаганды», - отметил Золотарев.

По его словам, на него выходили с предложением озвучить, что поддержка одной из партий уже превышает 5%, когда по социологическим данным это не подтверждается.

Кроме того, он отметил, что сейчас нет точной демографической выборки населения, и, например, в западных регионах страны много населения выехало на заработки.

Местные выборы в Украине-2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что зачисление административной единицы в «красную» зону эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

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Автор: Виталий Саенко