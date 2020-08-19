"Партия винничан" призвала к созданию предвыборной коалиции

В своем обращении основатель и председатель партии Николай Филонов заявил об угрозе того, что ситуация в области, которая вряд ли устраивает ее жителей, может быть законсервирована.

«Партия винничан» обратилась к политическим партиям и общественным организациям Винницкой области с призывом к объединению накануне местных выборов 25 октября.

Об этом говорится в заявлении винницкой партии на официальной странице в фейсбук .

В своем обращении основатель и председатель партии Николай Филонов заявил об угрозе того, что ситуация в области, которая вряд ли устраивает ее жителей, может быть законсервирована. Причиной этого может стать факт, что чиновники и бизнесмены, которые зарабатывают собственные состояния, пользуясь доступом к бюджетным средствам и тендерным махинациям, могут снова получить депутатские мандаты.

В заявлении сказано, что общегосударственные рейтинговые политические партии во время каждых новых выборов предоставляли им такую возможность, включая в проходную часть избирательных списков. После завершения реформы децентрализации власти такая ситуация может привести к созданию «феодальных анклавов», при том, что столичное олигархическое партийное руководство остается равнодушным к ходу событий на территории Винницкой области.

«Тогда на нас с вами ждут еще большее повышение коммунальных тарифов, бесконтрольная застройка городской земли, вырубка лесов, рост цен и местных налогов, выдача бюджетных заказов фирмам-прокладкам, которые исключительно будут «отмывать» деньги, не делая никаких работ», - говорится в обращении «Партии винничан».

Для недопущения этого, а также для разрушения коррупционных схем «Партия винничан» призвала все здоровые, проукраинские политические и общественные силы Винницкой области объединиться, чтобы совместно координировать действия, найти общий алгоритм поддержки единых кандидатов на руководителей ключевых общин Винницкой области.

«Мы будем поддерживать каждого кандидата в главы ОТГ, депутаты областного совета и советов ОТГ от нашей единой коалиции, которую мы предлагаем создать на базе «Партии Винничан». Ведь мы все, несмотря на идеологические разногласия, разное видение развития государства, политических убеждений - являемся виннитчанами. И выступаем за лучшее будущее для нашей Винницкой области, которая является неотъемлемой частью единой соборной, большой Украины. И «Партия винничан» сделает все, чтобы утвердить этот постулат в общественном сознании», - резюмирует Николай Филонов.

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Автор: УНИАН