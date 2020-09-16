Лидерами в рейтинге партий в Черкасский областной совет является созданная весной 2020 года партия "За будущее". Ее готовы поддержать 21,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, у партии "Слуга народа" - 20,5%.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 10-15 сентября социологической группой "Рейтинг" среди жителей Черкасской области.

12,1% намерены проголосовать за партию "Батькивщина", 9,3% - за партию "Европейская солидарность", 8,7% - партию "Черкащане", 6,1% – Радикальную партию. На грани проходного барьера – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" с рейтингом 4,9%. Рейтинг других партий - ниже 4%. Не определились с выбором-18-19%.

В рейтинге в городской совет Черкасс лидирует партия "За будущее" с рейтингом 32,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Далее – "Слуга народа", которую готовы поддержать 13,3%, "Голос" с показателем 10,9%, партия "Европейская солидарность" – 10,7%, "Батькивщина" – 8,2%, "Национальный корпус" – 5,8%, "Оппозиционная платформа – По жизни" – 5,5%, ВО "Черкащане" – 3,9%. Рейтинг других политических сил - ниже 3%. Не определились - около 9%.

Среди кандидатов в мэры лидером является Анатолий Бондаренко от партии "За будущее": 56,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 12,3% готовы поддержать Виталия Ильченко от партии "Слуга народа", 9,9% - Виктора Євпака от партии "Голос", 6,2% - Сергеч Кудактина от партии "Европейская солидарность", и 5,5% - Дмитрия Кухарчука от партии "Национальный корпус". Рейтинги других кандидатов - менее 3%. Не определились, за кого будут голосовать, около 12% опрошенных.

Опрос был проведен среди жителей Черкасской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в т. ч. 658 респондентов – областной центр (погрешность не более 3,8%). Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).

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Автор: УНИАН