Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала результаты повторного голосования на выборах городских председателей в Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.) и Славянске (Донецкая обл.).
Читайте такжеСоциологи назвали партии, получившие наибольшую поддержку на местных выборахОб этом сообщается на странице Центризбиркома в Facebook.
В частности, в Ужгороде победил действующий мэр, самовыдвиженец Богдан Андриив. Его поддержали 51,01% избирателей, принявших участие во втором туре голосования.
В Славянске за действующего мэра Вадима Ляха («Оппозиционный блок») проголосовали 60,87% избирателей.
В Бердянске мэром стал кандидат от партии «За будущее» Валерий Баранов с 49,98% голосов. По информации ЦИК, его оппонент Александр Свидло (ОПЗЖ) получил 47,22% голосов.
Местные выборы в Украине
- 22 ноября в 11 городах Украины состоялся второй тур выборов мэров.
- По данным ЦИК, в среднем явка избирателей во втором туре выборов городских голов 11 городов составляла около 30%.
- Выборы в прифронтовом Славянске: представитель "Оппоблока" победил кандидата от ОПЗЖ - экзит-пол
- Явка во втором туре выборов мэров 11 городов составила 29,53% - ЦИК
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram