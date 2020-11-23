В частности, в Ужгороде победил действующий мэр, самовыдвиженец Богдан Андриив.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала результаты повторного голосования на выборах городских председателей в Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.) и Славянске (Донецкая обл.).

Читайте такжеСоциологи назвали партии, получившие наибольшую поддержку на местных выборахОб этом сообщается на странице Центризбиркома в Facebook.

В частности, в Ужгороде победил действующий мэр, самовыдвиженец Богдан Андриив. Его поддержали 51,01% избирателей, принявших участие во втором туре голосования.

В Славянске за действующего мэра Вадима Ляха («Оппозиционный блок») проголосовали 60,87% избирателей.

В Бердянске мэром стал кандидат от партии «За будущее» Валерий Баранов с 49,98% голосов. По информации ЦИК, его оппонент Александр Свидло (ОПЗЖ) получил 47,22% голосов.

Местные выборы в Украине

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Автор: Светлана Макринская