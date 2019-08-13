В Украине госфинансирование получат 11 партий, среди них - партии Шария, Ляшко и националистов

Речь идет о "Слуге народа", "Оппозиционной платформе - За жизнь", "Батькивщине", "Европейской солидарности", "Голосе", Радикальной партии, "Силе и чести", "Оппозиционном блоке", "Украинской стратегии Гройсмана", "Партия Шария" и "Свободе".

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов последних внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

"Право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", "Всеукраинское объединение" Свобода", - говорится в сообщении.

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Как отметила координатор направления предотвращения политической коррупции в Национальном агентстве, член НАПК Наталья Корчак, все 11 политических партий выполнили условия для получения средств из государственного бюджета, в частности, обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.

Отмечается, что политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов.

В НАПК также обратили внимание, что финансирование уставной деятельности политических партий в первый год нового созыва ВР начинается с 1 января с одновременным выделением средств, на которые политические партии имеют право за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва.

Согласно части первой статьи 17-3 Закона Украины "О политических партиях в Украине" политическая партия имеет право на получение государственного финансирования уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 2% голосов избирателей от общего количества голосов избирателей, поданных за все избирательные списки кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Частью третьей статьи 17-3 закона установлено, что решение о предоставлении партии госфинансирования уставной деятельности или об отказе в предоставлении такого финансирования принимается в соответствии с этим законом Национальным агентством по предотвращению коррупции на основании результатов последних очередных или внеочередных выборов народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе в 5-дневный срок со дня официального обнародования результатов выборов народных депутатов при условии предоставления руководителем или другим уполномоченным лицом партии справки учреждения банка Украины об открытии отдельного счета партии в национальной валюте Украины.