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Более 90 тысяч украинцев проголосовали за кандидатов-двойников - КИУ

12:27, 26 июля 2019
Выборы 2019
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На выборах в ВР баллотировался 161 кандидат-двойник / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

«Всего за лиц, которые имели одинаковые фамилии с более известными кандидатами, проголосовали 90 тыс. 878 избирателей. В среднем в зависимости от округа двойники получали от 0,06% до 5% голосов избирателей», - говорится в сообщении.

Так, на Закарпатье в ОИО №70 кандидат-двойник Балога Иван Иванович (самовыдвиженец) получил 2,88% или 2 тыс. 280 голосов. При этом другой кандидат, Балога Иван Иванович (выдвинутый партией «Единый центр»), получил 14,71%.

В Киевской области в ОИО №92 кандидат Гудзенко Виталий Иванович занял 4-е место с показателем 16,26%, а кандидат-двойник, Гудзенко Виктор Иванович, получил 3,43% или 2 тыс. 598 голосов.

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Аналогичная ситуация сложилась в Черкасской, где в ОИО №197 действующий народный депутат Голуб Владислав Владимирович получил 17,59% голосов, а его двойник, Голуб Владислав Николаевич - 2,6% или 1 тыс. 763 голоса.

В Черниговской области в ОИО №208 победу одержал кандидат Давыденко Валерий Николаевич с результатом в 37,43% голосов, однако двойники кандидата также отобрали часть голосов (Давыденко Антон Николаевич получил 2,02% или 1 тыс. 406 голосов, а Давыденко Артем Николаевич - 1,17% или 815 голосов).

По данным КИУ, в некоторых округах кандидаты-двойники отбирали голоса сразу у нескольких претендентов на победу.

Так, в Запорожской области в ОИО №78 победил кандидат Пономарев Александр Сергеевич («Оппозиционная платформа - За жизнь»), который получил 36,84%. При этом его двойник Пономарев Александр Иванович (самовыдвижение) получил 4,79% или 3 тыс. 580 голосов. На втором месте в этом округе оказался кандидат от «Слуги народа» Боговин Виталий Викторович с результатом 32,43%. При этом его двойник Боговин Василий Иванович (самовыдвижение) получил 5,17% или 3860 избирателей.

В Комитета избирателей заявляют, что в ряде округов высокий результат кандидатов-двойников прямо повлиял на победителя выборов.

В частности, в Луганской области в ОИО №106 один из кандидатов проиграл выборы из-за двойника. Так, по результатам выборов второе место в округе занял кандидат Фурман Юрий Анатольевич, которого поддержали 19,37% граждан. При этом разница между первым и вторым местом составила всего 2,12%, что меньше количества голосов, отданных за кандидата-клона - Фурмана Андрея Леонидовича, которого поддержали 3,44% или 1622 избирателя.

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«Технология клонов показала свою действенность на этих выборах. В результате её использования десятки тысяч украинских избирателей ошиблись при заполнении бюллетеней и проголосовали за клонов, а не настоящих кандидатов. В условиях короткой избирательной кампании эта технология стала одной из самых эффективных, поскольку у кандидатов не было достаточно времени, чтобы эффективно донести до граждан информацию о своих двойниках», - подчеркнул председатель КИУ Алексей Кошель.

В КИУ напомнили, что на выборах в ВР баллотировался 161 кандидат-двойник, которые были выдвинуты в 48 округах.

Как сообщал УНИАН, ранее гражданская сеть ОПОРА сообщила, что технология двойников, которую использовали на внеочередных парламентских выборах 21 июля, помешала победить шестерым кандидатам от партии "Слуга народа".

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Теги: #КИУ#досрочные выборы#выборы в Украине#результаты выборов