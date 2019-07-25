ЦИК приняла оригиналы протоколов об итогах голосования от 116 окружкомов

Сегодня для обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования в 69 ОИО.

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от 116 окружных избирательных комиссий.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 69 одномандатных избирательных округов.

Читайте такжеВ пяти округах на выборах в Раду может произойти повторный пересчет голосов — Опора

Таким образом, по состоянию на 25 июля, Комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 116 ОИО.

«Вместе с тем Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и об итогах голосования в одномандатном округе ОИК ОИО № 90, № 221 с пометкой «Уточненный» до 26 июля, а ОИК ОИО № 24 № 38 - до 27 июля», - говорится в сообщении.