Королевскую обсыпали мукой в Славянске (видео)

Инцидент произошел под зданием Донецкого окружного суда.

В Славянске активисты обсыпали мукой народного депутата Верховной Рады VIII созыва, члена партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Наталью Королевскую.

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Как сообщает «112 Украина», инцидент произошел под зданием Донецкого окружного суда, где проходит заседание по делу фальсификаций на 52-м избирательном округе. Об этом сама Королевская рассказала в эфире канала.

Округ №52 с центром в Торецке Донецкой области охватывает Дебальцево, Торецк, часть Горловки и Бахмутского района. Большая часть этих территорий оккупирована боевиками.

По итогам обработки 100% протоколов в одномандатном округе №52 победил кандидат от «Батькивщины» Евгений Яковенко, за него проголосовали 28,96% избирателей. Второе место занял кандидат от ОПЗЖ Олег Погодин (26,00%). В ОПЗЖ объявили о фальсификациях и оспаривают результаты голосования в суде.

Напомним, по данным обработки 99,90% электронных протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.