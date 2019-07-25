ЦИК обработала 99,9% голосов на выборах в Раду: что изменилось в рейтингах партий

Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,04%, «Батькивщину» - 8,18%, «Европейскую солидарность» - 8,10%, «Голос» - 5,82%.

По данным обработки 99,90% электронных протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.

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За «Слугу народа» проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 299 тыс. 182 голоса), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,04% (1 млн 903 тыс. 985 голосов), «Батькивщину» - 8,18% (1 млн 194 тыс. 780 голосов), «Европейскую солидарность» - 8,10% (1 млн 183 тыс. 047 голосов), «Голос» - 5,82% (850 тыс. 731 голос).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.