В 207-м округе среди мажоритарщиков побеждает Максим Зуев

На данный момент обработано 96.01% из всех протоколов.

В Черниговской области в 207-м округе побеждает кандидат от политической партии "Слуга народа" Максим Зуев.

Об этом стало известно из сайта Центральной избирательной комиссии. Сейчас кандидат более чем на 300 голосов опережает своего основного соперника.

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Известно, что на округе были задействованы масштабные фальсификации. Прием протоколов от участковых комиссий был намеренно затянут окружной избирательной комиссией.

"Данные, которые были введены в систему "Выборы" в ОИК вообще не соответствовали данным параллельного подсчета голосов, который проводился командой Максима Зуева в 207 округе", - отметили в партии "Слуга народа".

На данный момент обработано 96.01% из всех протоколов.