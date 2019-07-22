В 207-м округе на Черниговщине, где победил кандидат от «Слуги Народа», затягивается прием протоколов – штаб партии

В связи с этим ЦИК не может опубликовать результаты выборов в этом округе.

На Черниговщине, в 207-м округе затягивается прием протоколов от участковых комиссий. Об этом сообщили в Черниговском областном штабе партии «Слуга Народа».

«Сейчас ОИК намеренно затягивают прием протоколов от участковых комиссий, вследствие чего ЦИК не может опубликовать результаты выборов в этом округе. По состоянию на 15:40 22 июля на сайте ЦИК содержалась информация о том, что на основании обработанных 40,63% протоколов лидером является Игорь Рыбаков с результатом 31%. Эта информация не отражает реальных результатов голосования», – говорится в сообщении областного штаба.

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Согласно данным параллельного подсчета голосов, который проводила партия «Слуга Народа», ее кандидат в округе № 207 Максим Зуев побеждает с результатом 25,2% (за него проголосовали 18,1 тыс. избирателей). Второе место занимает Игорь Рыбаков (23,4%, 16,9 тыс. избирателей). Третий результат у Анатолия Евлахова – 18,3% (13,2 тыс. избирателей). Явка в 207-м избирательном округе, согласно параллельному подсчету, составило более 56,3%.

Напомним, 21 июля ОИК № 207 незаконно установила в своем помещении камеры наблюдения.