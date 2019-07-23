ЦИК обработала более 98% протоколов: интрига по партиям Тимошенко и Порошенко остается

Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,03%, «Батькивщину» - 8,18%, «Европейскую солидарность» - 8,12%, «Голос» - 5,84%.

По данным обработки 98,03% электронных протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

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Соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

Так, за «Слугу народа» проголосовали 43,14% избирателей (6 млн 160 тыс. 933 голоса), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,03% (1 млн 861 тыс. 597 голосов), ВО «Батькивщина» - 8,18% (1 млн 168 тыс. 449 голосов), «Европейскую солидарность» - 8,12% (1 млн 159 тыс. 991 голос), «Голос» - 5,84% (834 тыс. 143 голоса).

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

Отметим, что изначально на третьем месте по результатам обработки протоколов ЦИК была "Европейская солидарность" Порошенко, позже ее "подвинула" "Батькивщина" Тимошенко.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.