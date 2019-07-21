Зеленский обещает, что законопроект об импичменте новая Рада рассмотрит в первую очередь

Об этом президент заявил во время брифинга в штабе партии "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что законопроект об импичменте будет одним из первоочередных в повестке дня новой Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-полов.

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"Будет закон. И он был, мы подавали закон об импичменте. Один из первых законов, который партия "Слуга народа"... Мы обещали, в повестке дня новой Верховной Рады, вы обязательно увидите закон об импичменте президента", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.