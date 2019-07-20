В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования

Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

В посольстве Украины в Индии в результате использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Как сообщает Lb.ua, МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.

Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Как сообщал УНИАН, выборы состоятся 21 июля. Участки на всей территории государства будут открыты в 8:00 и закроются в 20:00. За места в парламенте девятого созыва будут бороться 22 партии.

Выборы будут проходить по смешанной системе: половину депутатов будут избирать по партийным спискам, остальных - в мажоритарных округах.