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В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования

15:13, 20 июля 2019
Выборы 2019
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В Индии испортили все бюллетени для голосования / фото УНИАН

В посольстве Украины в Индии в результате использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Как сообщает Lb.ua, МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.

Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Как сообщал УНИАН, выборы состоятся 21 июля. Участки на всей территории государства будут открыты в 8:00 и закроются в 20:00. За места в парламенте девятого созыва будут бороться 22 партии.

Выборы будут проходить по смешанной системе: половину депутатов будут избирать по партийным спискам, остальных - в мажоритарных округах.

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Теги: #Индия#парламентские выборы в Украине#досрочные выборы в Украине