В Украине наступил "день тишины" перед выборами в Раду

В этот день и непосредственно в день голосования запрещается любая предвыборная агитация.

В Украине завершилась предвыборная кампания в Верховную Раду. Вся политическая агитация должна быть прекращена, чтобы не нарушать законодательство.

Выборы состоятся 21 июля. Участки по всей территории государства будут открыты в 8:00 и закроются в 20:00. За места в парламенте девятого созыва будут бороться 22 партии. Также половину парламента изберут по мажоритарным округам.

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Напомним, 20 мая Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду. Юридическое основание принятия такого решения - c 2016 не существовало парламентской коалиции.

Через месяц, 20 июня, Конституционный суд Украины признал объявление выборов законным. С соответствующим представлением о конституционности президентского указа обратились народные депутаты "Народного фронта". По мнению судей, из-за внесенных в Конституцию изменений по поводу формирования коалиции и отсутствия правового регулирования был создан конфликт между президентом и Верховной Радой. Таким образом, решить противоречия могут только выборы.

Выборы будут проходить по смешанной системе: половина парламента будет избираться по спискам, а другая - по мажоритарным округам. В бюллетени с партиями будут 22 политические силы. Всего за депутатское кресло будут бороться больше пяти тысяч кандидатов.

Центральная избирательная комиссия для проведения внеочередных выборов в Верховную Раду заказала более 63 млн бюллетеней, которые изготовит "Полиграфический комбинат "Украина". Бюллетени рассчитаны на 31 млн избирателей. Их заказали вдвое больше, потому что каждый избиратель получит по две бумаги - один для голосования за партию, второй - за мажоритарного кандидата.