Нардеп Микитась прокомментировал стычку с главой ОТГ на Черниговщине

В поселке Любеч Черниговской области произошла стычка между народным депутатом по 206 округу Максимом Микитасем и главой объединенной территориальной громады (ОТГ) Сергеем Пинчуком. Конфликт запечатлели на телефон – на видео Микитась и Пинчук переругиваются в зале поселкового совета, после чего нардеп требует у Пинчука, чтобы тот выслушал людей, а не разговаривал по телефону и выхватывает его мобильный.

Сергей Пинчук уже дал показания полиции о том, что в ходе потасовки обидчик нанес ему телесные повреждения. Свидетели и сам Максима Микитась, утверждают что драки не было.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

- Обматерил ли я главу Любечской ОТГ Пинчука? Да! Бил ли я его? Нет! Хотя многие селяне говорят, что стоило бы. Сейчас громада начала процедуру отзыва головы ОТГ, поэтому мы увидим еще не одну провокацию этого пана, который очень хочет остаться при кормушке, - написал народный депутат.

Он отметил, что за время работы Пинчука в поселке закрыли отделение банка, школу, больницу и стационар для пожилых люде. Из-за множества претензий к его работе громада инициировала отзыв его с поста ОТГ, собрав почти 1300 подписей жителей.

- Пан Пинчук, которого поставили на его должность люди, об этих самых людях забыл мгновенно. Он не хочет их слышать, его заботит только как набить свои карманы. Наплевательское отношение к громаде, угрозы жителям и журналистам, которых просто выгоняют с заседаний, чтоб «не мешали», школа без отопления зимой, а вместо финансирования нужных дел премии себе любимому. Может ли это возмутить? – объяснил свою реакцию Микитась.

Депутат также допустил, что его эмоциональность была излишней, и попросил прошения у присутствовавших во время перепалки женщин. Тем не менее, извиняться перед Пинчуком он не намерен.

- Негодяям я всегда говорю то, что о них думаю, в лицо! – заявил Микитась. - Будем добиваться справедливости вместе с людьми!