Лидеры парламентской гонки обязались уважать свободу слова - декларация

Документ предлагается к подписанию всем политическим силам и кандидатам в народные депутаты, которые участвуют в выборах в Верховную Раду Украины.

Большинство партий-лидеров парламентской гонки поддержали Декларацию в защиту свободы слова. Документ, разработанный Национальным союзом журналистов, в прямом телеэфире программы "Право на власть" на канале "1+1" подписали гости студии - руководители партий и кандидатов в народные депутаты.

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Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. В частности, свои публичные обязательства защищать свободу слова и права журналистов приняли председатели партий: Дмитрий Разумков ("Слуга народа"), Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина"), Владимир Гройсман ("Украинская стратегия"), Игорь Смешко ("Сила и честь"), Анатолий Гриценко ("Гражданская позиция"), Андрей Садовый ("Самопомощь"), Олег Тягнибок ("ВО "Свобода").

Подписи под текстом Декларации также поставили народный депутат Евгений Мураев (возглавляет список партии "Оппозиционный блок") и заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин (сама политическая сила Святослава Вакарчука поддержала Декларацию накануне).

Декларацию в защиту свободы слова разработала НСЖУ в партнерстве с украинскими журналистами и экспертами Международной и Европейской федерации журналистов.

Документ предлагается к подписанию всем политическим силам и кандидатам в народные депутаты, которые участвуют в выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Декларацию в защиту свободы слова подписывали кандидаты на пост президента Украины.