Шоумен Притула решил баллотироваться в Раду от партии Вакарчука (видео)

Притула будет 30-м в списке партии. Чтобы он попал в Раду, партия должна получить более 10% голосов избирателей.

Телеведущий и шоумен Сергей Притула решил баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах от партии Святослава Вакарчука «Голос».

Об этом он сказал в своем видеообращении и эту информацию подтвердили Громадському в штабе «Голоса».

Притула будет 30-м в списке партии. Чтобы он попал в Раду, партия должна получить более 10% голосов избирателей.

«Я понимаю, что у части из вас возникнет множество вопросов. Почему именно сейчас? Какая мотивация? Почему именно с этой партией? Если бы мне все нравилось, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я, пожалуй, бы этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, я могу на это решиться», — сказал он.

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Притула добавил, что главная мотивация для него идти на выборы, - это люди, которые вошли в партию Вакарчука.

«Я хочу чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому некие усилия. Я чувствую себя достаточно финансово независимым мужчиной для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный рубль. И главная мотивация — это команда, с которой я иду на эти парламентские выборы. Я первый раз за почти 38 лет готов поставить свою репутацию на чашу весов. С этой командой я уверен в том, что то, как я вижу, как должна развиваться страна, можно это реализовать», — отметил шоумен.

«Слава (Святослав Вакарчук, — ред.) звал меня в первую десятку. Я попросил поставить себя на 30-е место. Это моя сделка с вами, друзья, с тысячами тех, кто писал мне в Facebook, в комментариях, кто говорил при личной встрече: «Почему ты не идешь?», «В парламенте надо такие, как ты» — и тому подобное. Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть более 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за. Но это означает, что все те, кто говорил «иди», должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать», — добавил телеведущий.

Напомним, Святослав Вакарчук создал партию «Голос» для участия в парламентских выборах. Он пояснил, что не принимал участия в выборах президента, потому что считает выборы в Раду важнее.