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Партия "Голос" ни с одной политсилой объединяться не будет - Вакарчук

14:34, 28 мая 2019
Выборы 2019
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Вакарчук анонсировал съезд партии / фото УНИАН

Об этом он сказал в записанном видеообращении.

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Вакарчук уверяет, что "Голос" не будет объединяться с политическими брендами, а "только с людьми, которые хотят изменений".

Также он анонсировал съезд партии и заявил, что на повестке дня там не будет вопроса об объединении ни с одной из политсил.

"Партия «Голос» не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о том, что идет в политику и представил свою партию. Новая партия будет называться "Голос" и именно с ней певец примет участие в предстоящих парламентских выборах. Вакарчук заверил, что его партия не получает деньги от олигархов.

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Теги: #Рада#Вакарчук