Дебаты на оба ваши дома (репортаж)

Киев. Вечер. Перекрыты центральные улицы города. Железные рамки установлены посреди проезжей части. Движение транспорта запрещено. Закрыты близлежащие станции метро. Десять тысяч бойцов подразделений Нацгвардии и полиции рассредоточены по местности. Это – не попытка государственного переворота и не военное положение. Это – предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины.

Кандидаты несколько недель готовились к «бою» на стадионе. Отдельного внимания заслуживают «шедевры» кинематографии, в которых штаб действующего гаранта соблюдения конституционных прав решил переиначить на свой лад сюжетную завершенность произведения оппонента, которого, в новом «прочтении», сбивает КАМАЗ. Как результат, полиция открыла производство по факту угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля…

Конечно же, важнейшим атрибутом, предварявшим проведение политической дискуссии, было медицинское освидетельствование кандидатов на предмет установления в оргазме алкоголя и наркотических веществ. Адекватность будущего президента - превыше всего. Куда ж без этого? Правда анализов одного из кандидатов оказалось настолько много, и они были настолько неудержимы, что для их сдачи потребовалось сразу четыре клиники и дополнительные эксперты из США. Параллельно они обильно выливались на оппонента в информационном пространстве – в масс-медиа и соцсетях.

День проведения дебатов тоже не стал исключением. Петру Порошенко показалось мало самого действа на стадионе, и он решил организовать митинг на Майдане. Собственно, почему бы и нет?

«Путин проглотит Зеленского как шоколадку… Это – угроза для Украины», - предостерег главный производитель шоколадок в стране своих сторонников.

По словам Порошенко, его оппонент «понятия зеленого» не имеет ни об экономике, ни о международной сфере, ни об армии...

Атмосфера «добра» и «миролюбия», источаемая поистине прозападным президентом Украины, исповедующим фундаментальные европейские ценности, во время всей предвыборной гонки плавно распространилась и на дебаты.

Праздник демократии

На стадионе НСК «Олимпийский» на месте футбольных ворот по настоятельной просьбе действующего гаранта и «исключительно» из соображений безопасности поставили две сцены. Все, как предвидел Зеленский в своем агитационном видеоролике. Фан-зону дебатов на поле тоже поделили на «правильных» и «неправильных», на «малороссов» и «вышиватников», в общем, на сторонников единственной альтернативы Путину и поклонников «быдла» и «клоуна», которых, судя по последним опросам в Украине, больше 70%.

Вход на стадион был открыт с 16:00 и люди лениво, но многочисленными потоками сходились на «праздник жизни и демократии». Часть сторонников действующего президента подвозили организованно на автобусах, из-за чего на въезде в Киев образовался транспортный коллапс, который безуспешно пыталась разрулить полиция.

Неравнодушные к шоу о будущем своей страны заходили со стороны улицы Эспланадной и улицы Большой Васильковской. Зрители проходили два этапа проверки на «провокаторов». Сначала – поверхностный осмотр при прохождении шеренги правоохранителей. Следующий этап контроля на безопасность – непосредственно возле входа на стадион. Там люди «ползли» через рамки металлоискателей, из-за чего образовались огромные очереди.

К отдельному входу для журналистов – на Троицкой площади – также выстроилась очередь, метров на 150. Здесь же Петр Алексеевич, с присущим ему максимализмом, решил организовать еще один митинг в свою честь. Второй раз за день.

У гайз не все очень найс

Несмотря на результаты первого тура и «беспощадную» социологию, в вопросе количества зрителей на трибунах и в фан-зоне у действующего президента было явное преимущество. Об этом, судя по поступавшим в течение дня от МВД и

общественных организаций сведениям о вышеупомянутой «довозке», позаботился админресурс.

Перед дебатами на стадионе выступали артисты. Во время выступления «Мачете» на сцене со стороны Зеленского, с трибун и фан-зоны Порошенко зрители скандировали «Ганьба». В дальнейшем это слово станет краеугольным камнем всего действа.

Под аккорды финальной песни «Мачете» оба кандидата, по очереди, появились на своих специально подготовленных сценах…

Сразу после жеребьевки и исполнения гимна отстающий в президентской гонке кандидат пошел в наступление. Порошенко переместился во «вражеский стан». Наконец-таки, после всех поисков и мытарств по телеканалам, он смог приблизиться на расстояние вытянутой руки к «виновнику всех будущих зол». И даже пожать ему эту руку.

По всей видимости, действующий президент сломал сценарий не столько оппоненту, сколько своей группе поддержки.

«А как же люди, которые пришли к Порошенко? Мы – с вами!!!», – обратился Зеленский к «обожателям» Петра Алексеевича, оставшимся у пустой сцены в окружении кордонов правоохранителей.

После чего Зеленский сказал, что чувствует себя Вакарчуком. «Мог ли я когда-то представить, что я – простой парень из Кривого Рога – буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и безоговорочно избрали президентом Украины в 2014 году? Что самое интересное, - я сам был за господина Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись, – сказал шоумен. - В чем главная ошибка? Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а избрали другого».

После этого Зеленский перешел к обвинительной части своей речи и уже ранее выкрикиваемое слово «Ганьба!» вновь вышло на первый план мероприятия.

Создавалось ощущение, что массовку от Порошенко специально нагнали, чтобы из-за их рева Зеленского не было слышно. Соотношение болельщиков было явно несправедливым.

Но, отдавая должное инициатору стадионных дебатов, Зеленский собрался и рассказал о двух Порошенко, один из которых хороший оратор, когда

включаются камеры – специалист в экономике и разбирается во всем, а когда камеры выключаются – появляется его Альтер эго - «Петр-2».

Он напомнил Порошенко, как тот пригласил его на Банковую и спросил, почему актер собирается баллотироваться в президенты, а также предупредил о том, что будет трудно и он не будет видеться с семьей.

Зеленский подчеркнул, что считает свое лидерство в избирательной гонке результатом ошибок президента Петра Порошенко, что и он для него, на самом деле, не оппонент действующему гаранту Конституции, а – «приговор».

Мешок с котом

Своими контраргументами Петр Алексеевич избрал старую песню о «слабости», «неопытности» и «некомпетентности» своего визави. Речь президента также сопровождали выкрики «Ганьба!».

«Мы сегодня стоим перед вызовами, которые требуют от президента мужества и силы, международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили эти 5 лет?», – с надрывом сокрушался Порошенко.

«Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Хотя ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца – это хорошая вещь, но стоило начать его 4 года назад, в 2014-м, когда страна нуждалась в усилиях всех волонтеров и добровольцев», - посетовал он.

При этом Порошкнко заметил, мол верит, что «Владимир Зеленский не хочет сдать Украину», что он и не мечтает затянуть Украину назад в Российскую империю. Однако другой Владимир – который Путин – мечтает об этом.

«И, если он, Зеленский, не знает, как этому противостоять, мы должны убирать все риски из украинского будущего», – доброжелательно заявил Порошенко.

«На сегодняшний день мы имеем лишь очень красивую обертку – дорогую, яркую. И каждый может найти в этой обертке то, что он хочет: кто снижение тарифов, кто зарплаты учителя по 4 тысячи долларов, кто повышение пенсий, кто – возвращение в Россию, кто-то – и движение в Европу», - добавил президент.

Кроме того, Порошенко напомнил, что сам Зеленский называл себя «котом в мешке» и сказал, что считает оппонента «мешком» и «оберткой», в котором –

«черти и коты, включая олигархов, бывших «регионалов» и всего того, что угрожает «моей» стране. И мы вас не допустим к власти».

На что Зеленский парировал: лучше быть «котом в мешке», чем «волком в овечьей шкуре». Также он ответил Петру Алексеевичу по поводу обертки – мол, последний в них лучше разбирается, поскольку является профессионалом в вопросе оберток (намекая на кондитерский бизнес Петра Алексеевича).

Show must go on

По всем канонам драмы, разворачивающейся на стадионе, в шоу была своя кульминация в виде «преклонения колен». В знак глубокого уважения к родственникам погибших на Донбассе оба героя пьесы стали на колени на сцене НСК «Олимпийский».

Это была инициатива Зеленского, который таким образом решил ответить на вопрос Порошенко относительно его слов по поводу «встать на колени перед Путиным».

Зеленский заметил, что его слова были вырваны из контекста.

«По поводу колен, чтоб всем было понятно, что я имел ввиду, мне кажется, любому умному человеку это понятно. Перед началом войны, когда уже были погибшие, я обращался к Януковичу, и говорил – уйдите с поста президента. Я обращался к Путину и говорил, что готов стать на колени – но не ставьте на колени Украину. Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, перед каждым ребенком, не дождавшемся своего отца, перед женой, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю», - сказал кандидат и встал на колени.

После чего Порошенко развернулся к государственному флагу, который держали соратники за его спиной и также опустился на колени.

Театр абсурда продолжился взаимными обвинениями, воплями фанатов, викторинами и отсутствием ответов на поставленные вопросы. Зеленский заявил о том, что в стране ничего нет: «ни дорог, ни зарплат, ни низких цен». Порошенко, игнорируя собеседника, вещал о некоем будущем и «уверенном движении страны вперед».

Все действо длилось около часа, а его результат мы узнаем после голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля. И пускай выбор граждан Украины расставит по своим местам шоуменов-президентов.

Константин Гончаров