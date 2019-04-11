Видео, в котором Зеленского сбивает грузовик, "тянет" на уголовное наказание - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что необходимо дать правовую оценку видеоролику, в котором кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

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Об этом глава МВД сказал в комментарии корреспонденту УНИАН, комментируя появление в сети соответствующего видео.

"Это 346 статья... Это угроза государственному деятелю, или общественному активисту, или общественному деятелю. Но это безобразное же видео, согласитесь", - сказал Аваков.

"Следующие действия такие: я думаю, что очень скоро это видео исчезнет из сети, потому что следователь обратился уже к администрации сети с требованием убрать его", - заявил Аваков.

По словам министра, контент ролика, размещенного на официальном канале штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, свидетельствует о прямом посягательстве на Зеленского. "Это пример убийства", - сказал Аваков.

"Я считаю, что это очень некорректно... Следователи посчитали, что это прямая угроза, которая подпадает под эту статью. В принципе, это уголовное наказание, карающееся задержанием, лишением свободы, но, как минимум, уж точно нужно дать правовую оценку этому ролику и убрать его из сети", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в штабе Зеленского заявили, что их кандидату могут усилить охрану в связи с публикацией в Telegram-канале, который связывают со штабом другого кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, видеоролика, где фура сбивает его оппонента.

Согласно сообщению, в 21.34 10 апреля в Telegram-канале под названием "Европейское будущее Украины", который штаб Зеленского связывает с Порошенко, было опубликовано видео, на котором фура сбивает Зеленского.

В "Зе! Команде" заявляют, что видеоролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, который вышел утром 10 апреля.

По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.