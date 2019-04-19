Порошенко пожал руку Зеленскому (фото)

Исторические дебаты на "Олимпийском" начались.

Петр Порошенко поднялся на сцену к Владимиру Зеленскому. Кандидаты пожали друг другу руки.

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В данный момент кандидаты начали свои выступления. Первым стало выступление Владимира Зеленского.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" проходят предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на сайте УНИАН.