Порошенко пожал руку Зеленскому (фото)
19:07, 19 апреля 2019Выборы 2019
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Исторические дебаты на "Олимпийском" начались.
Скриншот с Youtube
Петр Порошенко поднялся на сцену к Владимиру Зеленскому. Кандидаты пожали друг другу руки.
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В данный момент кандидаты начали свои выступления. Первым стало выступление Владимира Зеленского.
Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" проходят предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на сайте УНИАН.
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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко