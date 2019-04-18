Во втором туре выборов Зеленский побеждает с огромным отрывом - новый опрос

Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра. При этом на западе позиции обоих кандидатов почти равны.

Во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского намерены поддержать 58% украинцев, действующего главу государства Петра Порошенко - 22%, не определились - 20%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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«По итогам второго недели апреля 2019 года, опрошенные, отвечая на вопрос: «За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?», ответили следующим образом: 52% сказали, что будут голосовать за В.Зеленского, 19% - за П.Порошенко. 19% - не определились, 10% - не намерены голосовать», - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Отмечается, что среди тех, кто намерен голосовать во втором туре, 58% готовы отдать свои голоса за Зеленского, 22% - за Порошенко, еще 20% - не определились.

Кроме того, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко.

«Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны», - сообщают социологи.

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Также 62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко. Еще 22% - не определились с ответом.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно уровня уверенности по выбору и участия в голосовании, 72% тех, кто намерен принять участие во втором туре, заявили о полной уверенности в своем выборе и желании прийти на избирательные участки 21 апреля 2019 года. Еще 22% отметили, что, хотя и не уверены в выборе, все равно придут и проголосуют. Лишь 2% отметили, что не уверены в выборе и голосовать, скорее всего, не пойдут.

Общая мобилизация избирателей обоих кандидатов, прошедших во второй тур, составляет более 80%.

Опрос проводился в период с 12 по 16 апреля среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.