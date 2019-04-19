В Киев на дебаты свозят людей из регионов - ОПОРА

УНИАН также стало известно, что в Киев при помощи админресурса автобусами свозят людей, в частности, работников школ.

Общественная сеть "ОПОРА" заявляет о поступлении информации из регионов об организации некоторыми райгосадминистрациями довоза людей в Киев на НСК "Олимпийский", где сегодня запланированы дебаты кандидатов в президенты.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

По его словам, со вчерашнего дня получают информацию из регионов об организации некоторыми райгосадминистрациями довоза людей в Киев на НСК "Олимпийский", где сегодня вечером состоятся дебаты. Он отметил, что вчера наблюдателю удалось проверить "на уровне двух райгосадминистраций Ивано-Франковской области, что они действительно являются теми провайдерами информации о выезде людей на эти неофициальные дебаты как формы предвыборной агитации и в пределах своей деятельности".

"С точки зрения предотвращения возможных злоупотреблений административным ресурсом мы обращаемся к представителям органов власти с просьбой разъяснить источники финансирования и вовлеченность в поддержку того или иного кандидата при организации и транспортировке избирателей", - подчеркнул он и отметил, что наблюдателям не было объявлено, в пользу какого кандидата организуется эта поездка.

"Но, безусловно, участие райгосадминистраций в неофициальных мероприятиях, которые являются формой предвыборной агитации, вызывает определенные вопросе и будем дополнительно изучать эту ситуацию", - заверил Клюжев.

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Председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская добавила, что в Киеве можно наблюдать автобусы, в частности, с запорожскими номерами.

"С одной стороны ничего в этом криминального нет, если: а) это было проплачено из избирательного фонда кандидата; б) если там были привлечены должностные лица, которые в этот время не находились на рабочем месте и не злоупотребляли служебными полномочиями, а, например, находились в отпуске", - сказала она и добавила, что необходимо выяснять, как происходил этот подвоз людей.

Айвазовская выразила надежду, что нынешние дебаты на НСК "Олимпийский" "завершатся мирно и спокойно" и дебаты на Общественном также.

"Потому что, очевидно, что десятки тысяч граждан, которые могут быть мобилизованы и присутствовать на большой территории НСК "Олимпийский", должны находиться в безопасности", - подчеркнула она и акцентировала важность предотвращения любых провокаций.

УНИАН также стало известно, что в Киев при помощи админресурса автобусами свозят людей, в частности, работников школ. Так, одна из директоров школ Полтавской области на условиях анонимности сообщила, что ей как руководителю заведения "просто не оставили выбора", несмотря на то, что в школах проходит учебный процесс.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.