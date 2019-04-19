Зеленский ответил Порошенко на выпады: «я – ваш приговор»
19:31, 19 апреля 2019Выборы 2019
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Кандидаты обменялись вопросами и взаимными обвинениями.
УНИАН
Владимир Зеленский в ходе с дебатов с Петром Порошенко заявил, что является «приговором» нынешнему президенту Петру Порошенко.
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«Во-первых, я не ваш оппонент, я – ваш приговор», - заявил он, получив время на ответ своему сопернику.
Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" проходят предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на сайте УНИАН.
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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко