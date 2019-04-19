На дебатах Зеленский и Порошенко стали на колени в знак уважения к погибшим украинцам в войне на Донбассе (видео)

Также Зеленский заставил Порошенко стать на колени перед родственниками погибших ураинских защитников.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время дебатов стал на колени в знак уважения к памяти погибших украинцев в войне с Российской Федерацией на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, это Зеленский предложил сделать во время дебатов на НСК "Олимпийский" и своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко.

В частности, сначала Порошенко заявил, обращаясь к Зеленского, что "не на коленях надо ползти к Путину для того, чтобы защитить государство".

В свою очередь Зеленский ответил: "Что касается колен - слова вырваны из фразы. Когда началась война, перед началом войны, когда были уже на Майдане наши люди, наши украинцы были погибшие, я обращался к каждому из президентов, я обращался к Януковичу и сказал: пожалуйста уйдите, уйдите с поста президента, успокойтесь. Далее я сказал, это все была одна речь... я обратился к Путину и сказал: я готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину".

"По поводу колен, чтобы было всем понятно, что я имел в виду. Мне кажется, что каждому разумному человеку это понятно. Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, своего сына. Я готов, сейчас встану на колени перед каждым ребенком, не дождавшегося своего отца. Я готов стать сейчас на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа, и вас приглашаю», - подчеркнул Зеленский, обратившись к Порошенко.

Зеленский стал на колени лицом к гражданам, которые пришли на стадион и опустил голову.В свою очередь Порошенко повернулся спиной, стал на колено и поцеловал государственный флаг Украины.