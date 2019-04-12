МВД про дебаты на стадионе: наш призыв - никакого оружия

В МВД сообщили, что количество правоохранителей на НСК "Олимпийский" в случае проведения там дебатов кандидатов в президенты будет беспрецедентным.

В случае, если дебаты кандидатов в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко пройдут на НСК "Олимпийский", Министерство внутренних дел планирует привлечь беспрецедентное количество правоохранителей и призывает желающих присутствовать на дебатах не брать с собой оружие.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил спикер ведомства Артем Шевченко.

"Мы будем работать над обеспечением правопорядка и безопасности в целом, а тем более во время дебатов на "Олимпийском", если они будут в таком необычном и весьма оригинальном и рискованном формате, может быть, впервые... МВД должно быть готово, мы готовимся", – отметил Шевченко.

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По его словам, у полиции есть большой опыт работы на этом объекте, однако поскольку подобное мероприятие будет проводиться впервые, к нему будет привлечено беспрецедентное количество правоохранителей.

"Если действительно дебаты будут на стадионе, наш призыв: никакого оружия и никаких предметов, которые могут быть использованы как оружие для нанесения вреда кому-либо. Будут очень жесткие, глубокие фильтрационные мероприятия при заходе на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов", – добавил представитель МВД.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24%, за Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что официальные дебаты должны проводиться в студии Общественного телевидения.

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение. Он назначил дебаты Зеленскому на НСК "Олимпийский" на 14.14 14 апреля. После этого глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что Порошенко подтвердил участие в дебатах 14 апреля, но Зеленский не хочет принимать в них участие.

11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты с Порошенко 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что телемост запрещен правилами дебатов.