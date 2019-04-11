У Зеленского предложили Порошенко другой формат дебатов

В штабе Зеленского предлагают Порошенко провести дебаты по телемосту.

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предлагают кандидату в президенты Петру Порошенко провести дебаты по телемосту, если действующий глава государства решит 19 апреля прийти в студию «Общественного телевидения», а не на НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель штаба Иван Баканов сообщил журналистам в Киеве.

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«Мы идем навстречу, и если кто-то хочет с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление о том, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост, если Петр Алексеевич (Порошенко - УНИАН) будет в студии на «Общественном», а мы будем на НСК «Олимпийский»: пожалуйста, можно совместить картинки и продебатировать в прямом эфире», - заявил он.

На вопрос, почему Зеленский хочет провести дебаты на стадионе, а не в телестудии, Баканов ответил, что «на стадионе более открытая атмосфера по этому поводу».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Президент заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.

10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадать время, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.