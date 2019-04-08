Киевская полиция пообещала «Национальному Корпусу» проверить информацию о подкупе избирателей в Оболонском районе

В «Национальном Корпусе» заявляют, что всего их представителям удалось зафиксировать в день выборов более 200 различных нарушений на избирательных участках.

Сегодня, 8 апреля, представители «Национального Корпуса» и «Национальных дружин» пикетировали управление Нацполиции в Оболонском районе Киева. Активисты требовали открыть уголовные производства по факту нарушений, выявленных в ходе первого тура президентских выборов.

Об этом сообщается на канале политической партии «Национальный Корпус» в Youtube.

Активисты утверждают, что наблюдатели от «Национального Корпуса», которые 31 марта присутствовали на избирательных участках в разных областях Украины, зафиксировали ряд серьезных нарушений. В частности, они выявили факты, указывающие на подкуп избирателей на двух участках в Оболонском районе Киева – №520 и №521.

По данным активистов, там были замечены странные действия наблюдателей от нынешнего президента Петра Порошенко. В частности, один из наблюдателей фиксировал появление на участке отдельных избирателей, а это может указывать на заблаговременный подкуп этих людей в пользу провластного кандидата.

Сообщается, что по факту выявленных фальсификаций представители «Национального Корпуса» неоднократно обращались к сотрудникам управления Национальной полиции в Оболонском районе Киева, однако там на заявления активистов не реагировали. По словам активистов, вызвать правоохранителей на проблемные участки для составления протоколов пытались четыре раза. В итоге полицейские откликнулись на звонок только раз, но уголовное производство по обнаруженному правонарушению так и не открыли.

«31 марта мы обнаружили признаки работы так называемых пирамид, которые осуществляли подкуп избирателей в Оболонском районе Киева. Наши наблюдатели оформили должным образом акты о нарушении законодательства, четыре раза вызывали полицию, которая прибыла только раз. Однако правоохранители до сих не возбудили уголовное дело по выявленным фактам, а сведения о них даже не были внесены в Единый реестр досудебных решений», – заявили сегодня в «Национальном Корпусе».

Отметим, что в результате сегодняшнего митинга активистам «Национального Корпуса» удалось убедить представителей полиции внести данные о фактах подкупа избирателей на участках в Оболонском районе столицы в реестр. Выступивший перед митингующими представитель Нацполиции также пообещал, что все сообщения о правонарушениях в ходе первого тура президентских выборов будут рассмотрены в установленном законом порядке.

Напомним, накануне руководство ЦИК резюмировало, что первый тур президентских выборов прошел спокойно и без массовых нарушений. В то же время многие наблюдатели, в том числе от политической партии «Национальный Корпус», обнародовали несколько иную информацию.

Например, в «Национальном Корпусе» заявляют, что всего их представителям удалось зафиксировать в день выборов, 31 марта, более 200 разных нарушений на избирательных участках. Среди них – несоблюдение требования о тайном голосовании,

попытки пронести агитационные материалы на избирательные участки, посещение избирателей на дому без сопровождения правоохранителей, повторное использование испорченных бюллетеней, повреждение пломб на урнах, отсутствие достаточного количества бюллетеней, вбросы «дополнительных» бюллетеней членами комиссий и многое другое. Отмечается, что больше всего попыток сфальсифицировать итоги голосования было зафиксировано со стороны членов избирательных комиссий от Блока Петра Порошенко.

Отметим, что, по данным правоохранительных органов, на сегодняшний день в Украине действует несколько масштабных «сеток» для скупки голосов. Крупнейшая из них создана штабами кандидата в президенты Петра Порошенко: объем ее финансирования оценивают в 1,5 млрд гривен. Известно, что одним из организаторов схемы подкупа украинских избирателей в интересах БПП является одиозный предприниматель и экс-«регионал» Вадим Столар, – об этом заявляют активисты «Национального Корпуса». Как известно, ранее Вадим Столар засветился в громкой строительной афере с обманутыми инвесторами «Элита-Центр».