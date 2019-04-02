По словам лидера партии, "Батькивщина" делает ставку на парламентские выборы.

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что не будет призывать людей выходить на акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции.

По словам Тимошенко, такая позиция обусловлена экономическим состоянием страны, которая "поставлена на грань выживания", потому что "поднятие людей на любые протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, ведущей сегодня против Украины войну".

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"Расшатывать стабильность в Украине, выводить нас на какие-то внутренние противостояния - я этого никогда не позволю. И мы не являемся сторонниками такой политики", - подчеркнула Тимошенко.

Она отметила, что уважает голосование людей и выбор, который они сделали.

Также она поблагодарила своих избирателей за поддержку и отметила, что во время первого тура потерян один шанс на изменения в стране, но "у нас с вами остается еще одна возможность коренным образом все изменить, воплотить в жизнь новый курс - это следующие парламентские выборы".

Тимошенко обратилась к своим избирателям и к избирателям других проевропейских кандидатов в президенты: "Не опускать рук, никакого пессимизма и отчаяния не может быть, наша работа, наша борьба не закончена".

"Мы делаем ставку на то, что на парламентских выборах мы сможем довести наше дело до логического завершения и воплотить новый курс и построить успешную Украину", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 98,16% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре шоумена Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,93% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%.