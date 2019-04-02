ЦИК обработала более 98% протоколов: лидеры неизменны, Тимошенко теряет шанс

За шоумена Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 15,93%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%.

Центральная избирательная комиссия обработала 98,16% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре. Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,93% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,66%, Читайте такжеЦИК посчитала все зарубежные бюллетени: Порошенко лидирует, Зеленский - на автором месте за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 6,93%, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,03%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,47%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,16%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,63%. Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. Всего подсчитано 18 млн 526 тыс. 978 голосов избирателей.

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