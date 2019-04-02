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ЦИК обработала более 98% протоколов: лидеры неизменны, Тимошенко теряет шанс

11:08, 02 апреля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

Центральная избирательная комиссия обработала 98,16% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,93% избирателей,

за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%,

за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,66%,

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за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 6,93%,

за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,03%,

за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,47%,

за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,16%,

за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,63%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

Всего подсчитано 18 млн 526 тыс. 978 голосов избирателей.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #Петр Порошенко#Юлия Тимошенко#Владимир Зеленский