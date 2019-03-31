Вдова сенатора Маккейна: выборы президента Украины - критический момент в истории демократии страны

31 марта в Украине проходят очередные президентские выборы.

Сегодня на одном из избирательных участков в Киеве наблюдателем на выборах президента работает вдова американского сенатора Джона Маккейна - Синди Маккейн.

День выборов в Украине она назвала "критичным моментом в истории украинской демократии".

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве работают в штатном режиме все 1103 избирательные участки. Однако, по данным столичной полиции, в Киеве 8 участков начали работу с опозданием. Правопорядок в столице обеспечивают около 6 тыс. полицейских. Каждый участок охраняют по меньшей мере двое полицейских.

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Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

В Украине создано 199 избирательных округов. Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тысяч 888. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

ЦИК зарегистрировала 2 тысячи 344 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента.

В обеспечении общественного порядка в Украине задействованы более 135 тысяч правоохранителей.

Кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря 2018 года.

В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня, 31 марта, более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура.

В случае проведения второго тура ЦИК официально должна объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая.

Новоизбранный президент должен вступить на пост не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.